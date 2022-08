Municípios do Geoparque Quarta Colônia têm vagas para cursos de capacitação profissional

Os nove municípios do Geoparque Quarta Colônia Aspirante Unesco estão com vagas disponíveis para 20 cursos gratuitos de capacitação profissional, com temáticas voltadas ao desenvolvimento de atividades culturais e turísticas na região. As inscrições devem ser feitas nos Centros de Referência em Assistência Social (Cras) de cada cidade e são direcionadas a pessoas inscritas no Cadastro Único de Programas (CadÚnico). Não sendo preenchidas todas as vagas com esse público-alvo, podem participar os demais interessados, desde que tenham Número de Identificação Social (NIS).

Em Ivorá, de acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Tânia Cargnelutti, os cursos vêm fazendo uma grande diferença na vida da comunidade. “Nunca tivemos tantos interessados em fazer cursos”, afirma. No município de aproximadamente 1,8 mil habitantes, são cerca de 90 alunos envolvidos. “Muitos [com o que aprenderam] já estão pensando em colocar produtos à venda ou abrir uma empresa futuramente. Isso é muito bom para eles, como forma de incrementar a renda e melhorar a autoestima, além de ser importante para o desenvolvimento de Ivorá e de toda a Quarta Colônia, que vive um momento bom para o turismo”, avalia Tânia.

Aluno do curso Condutor de Ecoturismo e Turismo Sustentável, Vanderlei San Felice já trabalha na área do turismo rural. Para ele, a formação serviu para resgatar conhecimentos históricos e culturais da Quarta Colônia a fim de incrementar a prática profissional e melhorar o atendimento aos turistas. “Esse curso foi muito gratificante, abriu caminhos, mostrou a importância de se aprender a valorizar mais as belezas da região, para que as pessoas que vêm nos visitar levem uma boa imagem dos produtores, da região, e sempre queiram voltar”, relata.

Os cursos são executados pela Pró-Reitoria de Extensão (PRE) da UFSM. Desde abril deste ano, foram colocados em operação 21 cursos, impactando mais de 2 mil pessoas. As atividades são ministradas por professores e alunos de pós-graduação da UFSM. A fim de facilitar a participação de pais e mães nos cursos, são disponibilizadas cuidadoras para monitorar crianças de até seis anos. Além disso, os alunos ganham material didático e lanches em todas as aulas.

Abaixo, a lista de cursos com inscrições abertas para cada município do Geoparque, com data prevista para o início das aulas e seus respectivos professores responsáveis.

Agudo

– Confecção de Geoprodutos: começou em 15 de julho (ainda há vagas disponíveis)

Professores Adriano Severo Figueiró e João Henrique Quoos

– Guiamento Interpretativo nas rotas do município de Agudo: início em 13 de agosto

Professoras Suzane Bevilacqua Marcuzzo e Elisângela Lopes da Silva

– Permacultura como ferramenta de inclusão socioeconômica e produtiva sustentáveis: início em 17 de setembro

Professores Adriano Severo Figueiró e Nalini Maiquiéli Castilhos Lampert

Inscrições no CRAS de Agudo

E-mail: creas@agudo.rs.gov.br

Dona Francisca

– Monitor de Roteiros Turísticos Culturais: início em 25 de agosto

Professores Marcelo Ribeiro e Ana Júlia Scortegagna Socal

Inscrições no CRAS de Dona Francisca

E-mail: secsocial.donafra@gmail.com

Faxinal do Soturno

– Gestão de Negócios e Empreendedorismo: início em 2 de agosto

Professoras Jordana Marques Kneipp e Ana Paula Perlin

– Permacultivando o Futuro: Desenvolvimento Sustentável e Permacultura: início em 11 de agosto

Professoras Fabiana Perrando Coradini e Cristina Cerezer

Inscrições no CRAS de Faxinal do Soturno

E-mail: cras@faxinaldosoturno.rs.gov.br

Ivorá

– Técnicas de recepção e atendimento para o Turismo na Quarta Colônia: datas ainda não definidas

Professores Gilvan Veiga Dockhorn e Cátia Ferret

– Habilidades Culinárias Básicas e Atendimento em Restaurantes: datas ainda não definidas

Professoras Mônica Elisa Dias Pons e Marina Saciloto Frigo

Inscrições no CRAS de Ivorá

E-mail: assistenciaivora@yahoo.com.br

Nova Palma

– Bordado livre: início em 19 de agosto

Professores André W. Borba e Elisângela Lopes da Silva

Inscrições no CRAS de Nova Palma

E-mail: crasnovapalma@gmail.com

Pinhal Grande

– Produção Orgânica de Hortaliças: início em 20 de agosto

Professores Hazael S. Almeida e Paola D. Welter

– Produção de flores e plantas ornamentais para o paisagismo: início em 11 de agosto

Professores Marcelo Antonio Rodrigues e Hazael S. Almeida

Inscrições no CRAS de Pinhal Grande

E-mail: assistenciasocial@pinhalgrande.rs.gov.br

Restinga Sêca

– Elaboração de Roteiros Turísticos: início em 4 de agosto

Professores José Martinho Rodrigues Remedi e Natali Braga Spohr

– Recreação Cultural: início em 2 de agosto

Professora Maristela da Silva Souza

– Bordado livre: início em 19 de agosto

Professores Elisângela Lopes da Silva e André W. Borba

Inscrições no CRAS de Restinga Sêca

E-mail: cras@restingaseca.rs.gov.br

São João do Polêsine

– Boas práticas na produção de leite e seus derivados: início em 16 de setembro

Professor Tiago João Tonin

– Design e criatividade para valorização de produtos locais: início em 4 de novembro

Professora Danielle Neugebauer Wille

– Recepção e atendimento em Museus: início em 3 de agosto

Professores Bernardo Duque de Paula e Maria Medianeira Padoin

Inscrições no CRAS de São João do Polêsine

E-mail: secassistenciasocial@silveiramartins.rs.gov.br

Silveira Martins

– Oficina de massas e cucas: início em 22 de agosto

Professoras Marlene Terezinha Lovatto e Karem Rodrigues Vieira

– Oficina de geleias e conservas vegetais: início em 1 de agosto

Professoras Magda Aita Monego e Marlene Terezinha Lovatto

Inscrições no CRAS de Silveira Martins

E-mail: cras@silveiramartins.rs.gov.br

* Cursos de Domínio Comum – Cultura e Turismo da Quarta Colônia serão ofertados a todos os municípios. As datas, porém, ainda não estão definidas.

