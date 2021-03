Municípios da região apresentam demandas emergenciais para saúde

Em reunião virtual na manhã desta terça-feira, dia 16, organizada pelo gabinete deputado estadual Adolfo Brito, com a presença do senador Luis Carlos Heinze, prefeitos, secretários de saúde e dirigentes de hospitais apresentaram demandas em caráter de urgência na área da saúde para enfrentamento da fase crítica do Coronavírus na região.

Arroio do Tigre apresentou demanda de R$ 350 mil, para Usina de Oxigênio e custeio; hospitais de Sobradinho e Segredo R$ 410 mil para pessoal, medicamentos, oxigênio e EPIs; Hospital de Candelária está solicitando R$ 300 mil para custeio; Pinhal Grande R$ 150 mil para custeio; Hospital de Salto do Jacuí busca R$ 200 mil para custeio e apresenta necessidade de uma UTI móvel e respirador; Cerro Branco apresentou pedido de R$ 200 mil para custeio na área da saúde; Paraíso do Sul R$ 150 mil para custeio; Hospital de Agudo busca R$ 300 mil para Bomba Injetora de Contraste para atender 43 municípios bem como para custeio, e Passo do Sobrado R$ 100 mil para custeio.

O senador informou na reunião que está trabalhando a liberação de recursos de anos anteriores que não foram utilizados no Fundo Nacional de Saúde para os municípios. Neste caso, a grande maioria dos municípios que vão receber do gabinete do senador, o número da conta de acesso para busca de recursos não gastos em 2019 e 2020. Heinze colocou também que está trabalhando junto ao Governo Federal a liberação de recursos para federação de hospitais e Santas Casas, com atendimento filantrópico, além R$ 67 milhões da Bancada Federal a serem canalizados para a área da saúde aos municípios gaúchos. Ele citou também que, em breve, o Governo Federal deverá renovar contratação de 3,1 mil leitos aos hospitais à R$ 1,6 mil a diária para atendimento de pacientes em UTIs com Coronavírus. Já em abril deverá ser votado o orçamento deste ano, com recursos extras para atendimento dos hospitais.

Heinze informou ainda que está tramitando, para ser votado nos próximos dias, um projeto de sua autoria, liberando estudantes de medicina do 6° semestre e médicos residentes para atendimento ao público, possibilitando maior número de profissionais formados para atender no enfrentamento da Covid-19.

O deputado Brito declarou ainda que continuará buscando recursos para região, junto a Comissão de Saúde e a Secretaria Estadual, onde já protocolou pedido de audiência para tratar do assunto com a secretária Arita Bergmann.

Fonte: Assessoria do deputado estadual Adolfo Brito