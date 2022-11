Município Ivorá amplia redes de água

A Prefeitura de Ivorá, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, está dando segmento neste mês de novembro a expansão de novas redes de água no município.

Entre as obras realizadas está a instalação de canos e mangueiras, ações que compreendem cerca de 6 mil metros de novas redes. “Famílias estas que tiveram problema, na última estiagem, e agora já não precisam se preocupar com falta de água potável” enfatiza Flávio Tonel, o Keto, secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Também foi realizada a extensão de água na Linha do Grappa, uma parceria firmada com a Corsan, com 950 metros. A obra beneficiará cerca de oito família. Além deste trabalho, foram reabertas e revitalizadas várias fontes de água no município.

Com informações da Prefeitura de Ivorá.