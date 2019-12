Município entrega equipamentos para o Hospital de Caridade São Francisco 

Para qualificar os serviços pré-hospitalares e hospitalares de urgência e emergência do município, o prefeito de Restinga Sêca, Paulo Ricardo Salerno, e a secretária de Saúde, Jocelaine Brauner, realizaram na tarde de segunda-feira, dia 16, a entrega de um cardioversor, um monitor multiparamétrico, um detector de batimentos fetais, um oxímetro de pulso, um glicosímetro e uma maca. Os equipamentos foram solicitados pela Administração e adquiridos através do Programa Sustentare.

Segundo o prefeito, Paulo Ricardo Salerno, os materiais são de suma importância para o atendimento qualificado de pacientes em situações críticas. O Programa Sustentare, trata da destinação e do descarte de ativos eletroeletrônicos de órgãos e de entidades do Estado do Rio Grande do Sul, e foi criado em 25 de novembro de 2016 pelo Governo Estadual do Rio Grande do Sul.

Receberam os equipamentos o gestor do Hospital, José Luiz Cavalheiro e a enfermeira, Lissara Bassan.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca