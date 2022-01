Município de Restinga Sêca trabalha na captação de recursos do Estado em diversas áreas

Nesta terça-feira, dia 18, o prefeito em exercício, professor Vilmar Foletto, cumpriu agenda em Porto Alegre para acompanhar anúncio de investimentos e assinar convênios junto ao governo do estado. Foletto foi acompanhado do servidor Norton Soares, que trabalha no Departamento de Captação de Recursos e Projetos e também é vereador do município, e da diretora de Cultura e Turismo, Shaiane Dotto.

Em evento da Secretaria de Turismo para lançamento do programa Avançar no Turismo, foi confirmada a aprovação de projeto apresentado pelo município para pavimentação de ruas no Balneário das Tunas. O investimento de cerca de R$ 300 mil contará com repasse de R$ 255.269,65 da Secretaria de Turismo do Estado. O restante será aportado como contrapartida do município.

Na sequência, o prefeito em exercício assinou dois convênios para os quais os planos de trabalho já estavam aprovados. Na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, assinou convênio do programa Pavimenta, no valor de R$ 1.153.646,91, para asfaltamento da rua Adão Mário de Oliveira Dornelles, no loteamento Bela Vista. Do total conveniado, R$ 980.599,87 serão repassados pelo Estado e o restante será aportado como contrapartida do município. Na Secretaria de Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social assinou convênio do programa Melhores Amigos, no valor de R$ 40.741,20, para uso no custeio da clínica municipal de castração. Deste valor, R$ 35 mil será repassado pelo Estado e o restante será aportado como contrapartida do município.

A confirmação do município nos programas Pavimenta e Avançar no Turismo contou com a articulação do parlamentar Beto Fantinel, Deputado Estadual da região da Quarta Colônia, que reivindicou a inclusão de Restinga Sêca junto ao governo do estado nestes programas.

A equipe ainda visitou a Secretaria de Obras e Habitação, onde o município está aguardando resultado de projeto protocolado para construção de poços artesianos e um outro para construção de unidades habitacionais; a Secretaria de Esporte e Lazer, onde Restinga Sêca está pleiteando recursos para investimento na infraestrutura do ginásio Romano Cantarelli; a Secretaria da Cultura, onde está sendo gerido o convênio da Consulta Popular para restauração do prédio Dr. Miguel de Patta; a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que deve lançar o programa Avançar no Desenvolvimento Econômico ainda nesta semana; e o presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Gabriel Souza, que está junto ao Deputado Beto Fantinel trabalhando pela liberação de recursos da Secretaria Estadual de Saúde para o Hospital de Caridade São Francisco.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca