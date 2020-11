Município de Restinga Sêca paga entidades contempladas e abre novo edital da Lei Aldir Blanc

Foi divulgada a lista das entidades culturais contempladas no município de Restinga Sêca, pela Lei Emergencial de Cultura Aldir Blanc. O valor total é de R$100mil (R$6 mil para cada entidade) disponibilizado pelo Ministério do Turismo será repassado às entidades através da Prefeitura Municipal (veja abaixo).

Ainda, um novo Edital foi lançado no dia 18 de novembro, para seleção de entidades para o “Prêmio Resgatando a Cultura”, também considerando a transferência dos recursos através da Lei Aldir Blanc. Acesse o edital AQUI.

As inscrições vão até 25 de novembro. As categorias são: Culturas Populares (1 vaga); Dança (1 vaga); Música (3 vagas); Teatro Infantil (1 vaga) – o total do recurso disponibilizado será de R$26mil. A habilitação e seleção dos projetos serão realizadas pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais.

As inscrições podem ser feitas por e-mails cultura@restingaseca.rs.gov.br ou presencialmente na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura

Contemplados

ACIRES – Associação Cultural Italiana de Restinga Sêca/RS

Associação dos Descendentes de Imigrantes Alemães e Italianos de Restinga Sêca/RS

Jolvanefer de Oliveira – MEI

Associação Comunitária Vovô Geraldo

CTG Estância do Mirim

CTG Os Vaqueanos

Instituto de Arte e Cultura Alex Procknow

CTG Passo da Porteira

Grupo de Dança Jungendfreund

Sociedade de Bolão São Miguel

Piquete de Laçadores Almiro Borges

K-SOM Escola de Música

Curso Santanense de Música

DTG Nossa Senhora Aparecida

Coral Vozes Vacacaí

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca