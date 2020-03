Município de Restinga Sêca e Apae assinam repasse de R$ 294 mil 

Na manhã desta terça-feira, dia 10 de março, o prefeito de Restinga Sêca, Paulo Ricardo Salerno, assinou o termo de fomento para a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae para o ano de 2020, junto à presidente da instituição, Liane Kilian e da secretária, Marinês Pasa, e da representante da Secretaria de Assistência Social, Maria Therezinha Sbicigo.

O repasse do município para Apae foi aprovado pela Câmara de Vereadores no final de 2019 e será no valor total de R$ 294 mil para a manutenção das atividades da entidade durante o ano.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca