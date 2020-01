Município de Restinga Sêca decreta Situação de Emergência 

Devido aos baixos índices de chuvas dos últimos meses de 2019 e os prejuízos irrecuperáveis causados à agricultura e pecuária do município, Restinga Sêca decretou situação de emergência nesta sexta-feira, dia 17.

Conforme o laudo técnico emitido pela Emater o prejuízo gerado pela falta de água está estimado em R$ 33 milhões.

Conforme consta ainda, o valor corresponde a frustrações nas safras agrícolas de arroz, feijão, milho, milho para silagem, soja, bovino de corte, olericultura e tabaco, além da deficiência hídrica que afetou em torno de 13 famílias pela falta de abastecimento de água.

Segundo o prefeito, Paulo Ricardo Salerno, o decreto ainda deve passar pelo reconhecimento do Estado e da União. “Felizmente as chuvas dos últimos dias garantiram uma expectativa de que as culturas do arroz e da soja possam se recuperar. Mesmo assim, entendemos que as perdas já ocorridas representam prejuízos significativos aos produtores e por consequência ao município”, afirma o prefeito.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca