Município de Restinga Sêca assina mais dois contratos de calçamento

O prefeito de Restinga Sêca, Paulinho Salerno assinou nesta quarta-feira, dia 4, mais dois contratos para obras de infraestrutura urbana.

O primeiro contrato, no valor de R$ 123 mil, contemplará com obras de pavimentação, colocação de meio-fio, passeios, drenagem e sinalização viária a Rua Adão Mário de Oliveira Dorneles (trecho entre a Rua Vicente Cardoso e a Rua Paulo Gonçalves Mostardeiro). Já o segundo contrato, no valor de R$ 37 mil, contemplará com obras de pavimentação, colocação de meio-fio e passeios a Rua Ernesto Friedrich (trecho entre a Rua Pedro Giuliani e o portão de acesso à Escola Francisco Giuliani).

Os recursos para os investimentos são oriundos do programa Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca