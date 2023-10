Município de Paraíso do Sul inaugura espaço para atividades de Equoterapia

Foi inaugurado na segunda-feira, dia 2, o espaço destinado às atividades do projeto de Equoterapia, a EquoParaíso, localizado no Centro Pedagógico Educacional Especializado Alfredo Schlesner, na comunidade de Contenda, interior de Paraíso do Sul.

A Equoterapia é uma atividade que utiliza o cavalo como instrumento terapêutico, promovendo a melhora da saúde, do equilíbrio, postura, auxilia no desenvolvimento da coordenação motora, estimula a sensibilidade tátil, visual e auditiva, fortalece os músculos, melhora a autoestima, entre outros benefícios.

As atividades com os alunos com necessidades especiais é realizada por uma equipe multidisciplinar compostar por Vanessa de Azevedo, Educadora Especial e Equoterapeuta; Júlia Teixeira Santos, Assistente Social; Lucas de Abreu Collares, Psicólogo; Lurdes Maria da Motta, Coordenadora Pedagógica; Giovana Marchezan da Cunha, Terapeuta Ocupacional; Martha L. Streck Abich, Psicopedagoga Institucional; e Roberta G. Kohls Waholtz, Fonoaudióloga.

Conforme Rosângela Baumardt, secretária municipal da Educação e Cultura, inicialmente foram selecionados 10 alunos com necessidades especiais que passaram por uma avaliação médica para, após, iniciarem as atividades de Equoterapia. As aulas acontecem duas vezes por semana, às segundas e quartas-feiras, pela parte da tarde.

A EquoParaíso é uma promoção da Prefeitura de Paraíso do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Centro Pedagógico Educacional Especializado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alfredo Schlesner, com o apoio da Fundação Antonio Meneghetti, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Obras e Trânsito e de Florindo Gomes, que disponibilizou os cavalos e contribuirá no manejo dos animais.

Com informações da Prefeitura de Paraíso do Sul