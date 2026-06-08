Município de Formigueiro tem a primeira inserção de Implanon pelo SUS

Na última quarta-feira, dia 3, o município de Formigueiro deu mais um importante passo no fortalecimento da saúde da mulher. Foi realizada, no Posto de Saúde Central, a primeira inserção do Implanon na rede pública municipal, ampliando o acesso das mulheres a um método contraceptivo moderno, seguro e de longa duração.

O procedimento foi realizado pelo médico Justo Rodriguez, com o apoio das enfermeiras Caroline Vieira e Shuelen Weber, marcando o início da oferta deste método na Atenção Primária à Saúde do município.

O Implanon é um contraceptivo de longa duração composto por uma pequena haste flexível inserida sob a pele do braço. O dispositivo libera continuamente um hormônio (Etonogestrel) que impede a gravidez e apresenta eficácia superior a 99%, sendo considerado um dos métodos contraceptivos mais eficazes disponíveis atualmente.

Com duração de até três anos, o método oferece praticidade, segurança e conforto, dispensando o uso diário e reduzindo significativamente o risco de falhas relacionadas ao esquecimento.

A incorporação do Implanon ao SUS municipal amplia as opções contraceptivas disponíveis para as mulheres, fortalecendo o planejamento reprodutivo e garantindo maior autonomia na escolha do método mais adequado às suas necessidades e projetos de vida.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro