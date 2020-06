Município de Formigueiro recebe rolo compactador e pá carregadeira

Para integrar e renovar a frota de maquinários da Secretaria de Obras e Trânsito, a Prefeitura Municipal de Formigueiro, adquiriu um rolo compactador vibratório de solo e uma pá carregadeira. Ambos os equipamentos foram entregues no fim da tarde de segunda-feira, dia 29.

O rolo compactador vibratório de solo, zero hora, ano 2020, é da marca XCMG, modelo XS123BR, adquirido no valor de R$ 369 mil, oriundo de emenda parlamentar do deputado federal Márcio Biolchi. A empresa vencedora da licitação foi a GRA Assessoria e Consultoria em Negócios Internacionais Eireli.

Com motor cumiins potência de 130 HP e peso operacional de 12 toneladas, a máquina é a primeira do tipo rolo compactador do município e será utilizado para manutenção das estradas do interior e pavimentação de ruas.

A pá carregadeira de marca XCMG, modelo LW300KV, zero hora, ano 2020 irá auxiliar nas demandas do município e foi adquirida no valor de R$ 345 mil, por meio de um empréstimo realizado no Banco do Estado do Rio Grande do Sul. A empresa vencedora da licitação foi a GRA Assessoria e Consultoria em Negócios Internacionais Eireli.

O equipamento possui um motor cummins com 130 HP de potência, e tem peso operacional de 11.650 kg, carga estática em linha reta mínima 8.622 kg e carga estática totalmente articulada de 7.500 kg.

A solenidade de entrega oficial e entrega técnica dos equipamentos está marcada para a manhã de quinta-feira, dia 2 de julho.

As aquisições reforçam o trabalho da Administração Municipal em prol do município, sempre dentro da legalidade e pensando no bem estar e melhor atender a comunidade.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro