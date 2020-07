Município de Formigueiro recebe duas caminhonetes novas

Na manhã de quarta-feira, dia 8 de julho, a Prefeitura Municipal de Formigueiro recebeu duas caminhonetes novas para integrar e renovar a frota de veículos. Elas serão utilizadas para auxiliar nas demandas diárias do município.

As Fiats Strada foram adquiridas no valor de R$ 60.000 mil cada, totalizando R$ 120 mil, por meio de emenda parlamentar do deputado federal Marcio Biolchi . A empresa vencedora da licitação foi a Comercial Sul Veículos Ltda., de Santa Maria.

Esta demanda, junto ao deputado Marcio, é fruto do trabalho e dedicação da atual administração em busca de recursos extras para equipar as secretarias e melhor atender a comunidade de Formigueiro. O recurso oriundo desta emenda é destinado para uso específico no atendimento dos agricultores.

A entrega das chaves contou com a presença do prefeito Jocelvio Cardoso (Xirú), secretário de Obras, Álvaro Trojahn, secretário de Agricultura, Lutielo Gonçalves, consultor de vendas da empresa, Valmor Bilha, e servidores municipais.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro