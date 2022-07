Fotos: Fernando Ramos

Ocorreu na manhã desta quinta-feira, dia 7, a entrega de um novo trator para a Prefeitura de Formigueiro. Ato foi realizado em frente à Prefeitura e contou com a presença de autoridades e servidores municipais.

O veículo foi adquirido ao valor de R$ 276 mil por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Alceu Moreira no valor de R$ 209 mil e com uma contrapartida do município de R$ 67 mil.

Trator será destinado para atuação na Secretaria Municipal da Agricultura.