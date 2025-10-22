Município de Formigueiro adere ao programa de monitoramento do mosquito Aedes aegypti por meio das Ovitrampas

Na manhã desta quarta-feira, dia 22, a Secretaria de Saúde de Formigueiro recebeu a equipe da Vigilância Ambiental em Saúde, da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), para uma importante reunião técnica. O encontro teve como pauta principal o uso das Ovitrampas, armadilhas utilizadas para coletar ovos de mosquitos como o Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya.

Essas armadilhas consistem em recipientes (geralmente pretos) com água e uma paleta de madeira ou Eucatex, onde a fêmea deposita os ovos. O material é recolhido e analisado, permitindo monitorar a densidade de mosquitos na região e direcionar ações de combate de forma mais eficaz.

Formigueiro é parceiro dessa iniciativa, que integra um programa federal e estadual de vigilância e controle do Aedes aegypti. Em breve, serão instalados diversos pontos de Ovitrampas pelo município, contribuindo para um monitoramento mais preciso e preventivo da presença do mosquito.

Estiveram presentes o secretário municipal de Saúde, Gustavo Machado, a Agente de Endemias Cris Daniel, e os representantes da 4ª CRS: Émerson Salvagni (Médico Veterinário/APPGG), Marcos Rosalino (Agente de Saúde Pública/MS) e Roque Marion dos Santos Machado (Agente de Saúde Pública/MS).

A Prefeitura de Formigueiro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça o compromisso com a prevenção e o cuidado com a saúde pública, contando também com a colaboração da comunidade nessa importante ação.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro