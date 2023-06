Município agudense se prepara para a 33ª Volksfest in Agudo

O município de Agudo se prepara para sediar a 33ª Volksfest in Agudo, um evento cultural tradicional que acontecerá de 21 a 23 de julho. Uma das atividades mais aguardadas dessa celebração será o desfile alusivo às comemorações do colono e motorista, programado para o dia 22 de julho, a partir das 14h.

Com o tema “Agudo: Eu Faço Parte Dessa História”, o desfile pretende proporcionar a cada participante a oportunidade de compartilhar sua contribuição diária para a construção do município, que este ano completa 64 anos de existência. Será uma ocasião para demonstrar o orgulho e a identificação com Agudo, destacando a importância do trabalho, da cultura e do desenvolvimento local.

O desfile contará com a presença de diversas entidades locais, grupos de trabalhadores rurais, jovens rurais, empresas, clubes de serviços, grupos culturais municipais, conselhos municipais e prestadores de serviços em geral, com destaque para aqueles que atuam no setor de transporte.

Para participar, os interessados devem se inscrever no período de 26 de junho a 7 de julho de 2023, das 8h30 às 11h e das 14h às 16h, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, localizada na Avenida Tiradentes, 1625, sala 17. É necessário preencher a ficha de inscrição disponível no local.

A Volksfest in Agudo promete ser um momento de encontro, celebração e valorização da história e do desenvolvimento do município. O desfile alusivo ao colono e motorista se destaca como uma oportunidade única para os moradores de Agudo mostrarem seu apreço pela cidade e o orgulho em fazer parte de sua trajetória.

Acesse o edital completo em bit.ly/3Cs2gZy

Fonte: Prefeitura de Agudo