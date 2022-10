Mulheres faxinalenses participam de Workshop de Maquiagem

Na semana passada, nos dias 26 e 27 de setembro, 16 mulheres de Faxinal do Soturno participaram do Workshop de Maquiagem com Paloma Rubert, ofertado pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

O workshop foi realizado no Auditório Municipal para duas turmas e cada grupo teve dois turnos de atividades, recebendo explicação teórica e demonstração técnica das maquiagens com a maquiadora Paloma Rubert, além de um turno de aplicação prática, onde cada aluna aplicava os conhecimentos em uma modelo.

Para a maquiadora Paloma, que já oferecia cursos individuais de maquiagem, esta foi a primeira experiência com turmas maiores. “Me senti honrada e lisonjeada, foi uma experiência muito gratificante. Agradeço o convite e foi um prazer poder ajudar e contribuir com tantas mulheres”, contou.

Uma das alunas que concluiu o Workshop foi Elenita Tibes Pereira. Para ela a experiência foi muito valiosa: “Nós pensamos que maquiagem é uma coisa simples, mas a professora ensinou que uma boa maquiagem começa desde a preparação da pele, a higienização e hidratação. Aprendemos como fazer uma boa maquiagem e como aplicar em diferentes tipos de pele, foi uma experiência muito boa”. Além da busca pelo conhecimento, Elenita espera poder se profissionalizar na área no futuro.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno