MuDáAlimento encerra com mais de 33 mil quilos de alimentos doados

Um sucesso. Essa é a avaliação da segunda edição da Campanha MuDáAlimento – quem doa com amor, planta a esperança, promovida pela Afubra. Foram 28.968 mudas de árvores nativas doadas e 33.871,5 quilos de alimentos recebidos, que foram repassados para 124 entidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

O objetivo da Campanha foi o de praticar a solidariedade e preservar o meio ambiente, com a troca de um quilo de alimento não-perecível por uma muda de árvore nativa da Mata Atlântica e Bioma Pampa. Ocorrendo em todas as filiais da Afubra, a Campanha iniciou no dia 2 de agosto e se estendeu até o dia 17 de setembro, integrando as comemorações dos 30 anos do Verde é Vida. “Nossa meta inicial era de trocar 30 mil mudas de espécies nativas por 30 mil quilos de alimentos, simbolizando os anos de atividades do Verde é Vida. Não fechamos a meta da doação de mudas, pois muitas pessoas trouxeram alimentos, mas não levaram mudas por não terem onde plantar. Não consideramos isso negativo, pois a solidariedade das comunidades falou mais alto e superamos nossa meta de alimentos a serem arrecadados”, destaca Marco Antonio Dornelles, vice-presidente da Afubra. Ele ainda explica que essas mudas não se perderam, pelo contrário, já foram doadas.

Outro ponto positivo enfatizado por Dornelles é o engajamento na Campanha de escolas, entidades, instituições e empresas. “Estamos muito felizes com o expressivo número de parceiros que conseguimos reunir para a MuDáAlimento, este ano. Sem estes 169 parceiros, certamente, não teríamos alcançado esses belos números e conseguido beneficiar o meio ambiente e as pessoas que estão passando por momentos difíceis. Também temos que agradecer aos nossos apoiadores – Adama, Husqvarna e Syngenta – que acreditaram e fizeram a Campanha conosco, e ao Viveiro Agroflorestal da Afubra e parceiros, que produziram as mudas com todo o cuidado”.

SAIBA MAIS – A Campanha MuDáAlimento – quem doa com amor, planta a esperança, foi promovida pela Afubra pelo segundo ano consecutivo. Em 2020 foi realizada durante o mês de setembro, e arrecadou 27.341 quilos de alimentos não perecíveis, por meio da distribuição de 24.176 mudas de árvores nativas. Com o envolvimento de 158 parceiros, foram 83 entidades beneficiadas. “Se somarmos os dois anos que realizamos a atividades, chegamos à expressivos números. É gratificante essa ação e, para 2022, já estudamos a terceira edição da Campanha MuDáAlimento, pois percebemos que a conscientização ambiental e a solidariedade caminham juntas”, finaliza Dornelles.

Confira o vídeo especial sobre os resultados da Campanha MuDáAlimento 2021.

Fonte: Afubra