Durante a Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Faxinal do Soturno, realizada na noite de segunda-feira, dia 10 de agosto, o vereador de São João do Polêsine, Cláudio Spanhol, explanou sobre o Movimento pela Duplicação Total da RSC-287 – Movimento 287 Total, que tem como objetivo corrigir um equívoco no contrato de concessão da rodovia, que prevê a duplicação de um trecho de 204,5 Km de extensão, ligando Santa Maria e região Central à região metropolitana de Porto Alegre.

De acordo com o vereador Claudio Spanhol, coordenador executivo do Movimento, o contrato joga para o fim da fila a duplicação do trecho entre Santa Maria e Novo Cabrais, porém a empresa começará a cobrar pedágio neste trecho já em 2022.

Conforme o cronograma de obras o último trecho, entre Novo Cabrais e Santa Maria, terá a duplicação obrigatória quando o trafego da rodovia atingir o volume médio diário equivalente de 18 mil eixos nas duas praças de pedágio ou, no máximo, entre o 19º e 21º ano de contrato, caso o fluxo não se concretize.

“A proposta que está sendo apresentada à empresa, ao Governo Estadual e à Assembleia Legislativa, é que a duplicação comece ao mesmo tempo nos dois extremos, que são Santa Maria e Tabaí”, afirma o coordenador do Movimento 287 Total, Cláudio Spanhol.

Fonte: Câmara de Vereadores de Faxinal do Soturno