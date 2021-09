Movimento Deus, Pátria e Família ocorre neste 7 de Setembro em Restinga Sêca

Neste feriado de terça-feira, dia 7, Dia da Independência do Brasil, será realizado em Restinga Sêca o Movimento Deus, Pátria e Família. Ação busca resgatar o espírito de patriotismo no município.

Na programação do evento, que inicia às 14h, junto ao estacionamento do Posto Dom José, às margens da ERS-149, está a solenidade de abertura, execução do hino nacional com hasteamento da bandeira e inauguração de uma placa comemorativa. Além disso, ocorrerão três palestras curtas, uma com o pastor Isaías Rodrigues da Silva, da Casa de Orações, sobre Deus; a segunda com o pastor Etuino Kolhs, da Igreja Palavra Viva, com a temática Família; e por fim com Marcos Soares, poeta e militar da reserva, sobre a Pátria.

“Nossa Semana da Pátria há muito tempo vem sendo esquecida, praticamente passa em branco e não deveria ser assim. Essa é a nossa intenção, o nosso motivo principal. Este é um movimento totalmente apartidário, apolítico e não temos discriminação religiosa também”, revela Jaime Brum Carlos, um dos organizadores do movimento.

Por volta das 16h sairá do local uma carreata percorrendo as principais ruas da cidade até a Praça Domingos Mostardeiro. Lá, o grupo irá participar da solenidade de encerramento da Semana da Pátria.

AGUDO

Em Agudo a manifestação inicia a partir das 8h, com concentração na Praça da Emancipação, quando ocorrerá o hasteamento da bandeira e recolhimento de 1 kg de alimento não perecível para ser destinado a uma instituição do município.

Na sequência, sairá uma carreata percorrendo algumas ruas da cidade, seguindo pela ERS-348 em direção a Dona Francisca, passando por São João do Polêsine, Faxinal do Soturno e se deslocando para a RSC-287 em direção a Restinga Sêca.

Os organizadores pedem para os participantes decorarem os veículos nas cores da bandeira do Brasil.

FAXINAL DO SOTURNO

Em Faxinal do Soturno o ato ocorre na Praça Vicente Palotti, às 8h30min. Do local sairá uma carreata que irá percorrer as ruas da cidade para uma manifestação patriótica.