Motorista é detido após colidir automóvel no Centro de Agudo

A Brigada Militar atendeu por volta do meio-dia desta quarta-feira, dia 5, a uma ocorrência de acidente de trânsito em Agudo.

O fato ocorreu na Rua Marechal Deodoro, quando um automóvel Gol, com placas de Paraíso do Sul, colidiu contra um Onix, com placas de Agudo, que estava estacionado, momento em que o motorista fugiu do local. O veículo e o condutor foram localizados, quando foi constatado que ele estava com visíveis sinais de embriaguez.

O motorista foi submetido a exame clínico e foi constatado que ele ingeriu bebida alcoólica, além de estar com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa e o licenciamento do automóvel vencido. Diante disso, a habilitação foi apreendida, o veículo recolhido ao depósito do Detran e o motorista encaminhado para a Delegacia de Polícia de Agudo para o registro da ocorrência.