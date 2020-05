Motorista de caminhão fica ferido em acidente de trânsito na ERS-348, em Agudo

Registrado por volta das 12h40min desta sexta-feira, dia 22, um acidente de trânsito na ERS-348, em Agudo.

Segundo informações dos Bombeiros Voluntários de Agudo que atenderam a ocorrência, um caminhão guincho, com placas de Faxinal do Soturno, saiu da pista e tombou na localidade de Várzea do Agudo, interior do município. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu o motorista e encaminhou para atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima e nem as circunstâncias do acidente.