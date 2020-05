Motociclista morre em acidente de trânsito na RSC-287, em Paraíso do Sul

Identificada a vítima fatal do acidente de trânsito que ocorreu no final da manhã desta terça-feira, dia 12, na RSC-287, em Paraíso do Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o jovem Michael Ervino Kullmann, de 19 anos, morreu ao colidir contra um caminhão na altura do km 182 da rodovia.

Chovia muito no momento do acidente, quando o rapaz estava conduzindo uma motocicleta, com placa de Paraíso do Sul, momento em que acabou colidindo contra um caminhão, com placas de Agudo, vindo a óbito no local do acidente. O motorista do caminhão não se feriu.

Polícia está atendendo a ocorrência, onde orienta o trânsito para a realização do trabalho do Instituto Geral de Perícias (IGP).

Não há informações sobre as circunstâncias do acidente.