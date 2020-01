Motociclista fica ferido em acidente na ERS-149, entre Formigueiro e Restinga Sêca

Um acidente por volta das 18h30min desta sexta-feira, 17, deixou um motociclista ferido após colidir com dois carros, na ERS-149, em Formigueiro, a cerca de 50 metros da ponte do Balneário das Tunas, divisa com Restinga Sêca.

Segundo testemunhas oculares do acidente, um Volkswagen Golf estava aguardando a travessia na ponte, visto que trafega apenas um sentido por vez. O condutor da moto não conseguiu reduzir a velocidade a tempo e acabou batendo na lateral de um Chevrolet Vectra que vinha em sentido contrário, e ainda, na traseira do Golf.

O motociclista foi socorrido pela equipe do Hospital Dr. Pedro Jorge Calil de Formigueiro. Ele será encaminhado para atendimento médico em Santa Maria.

Fonte: Pablo Milani