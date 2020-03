Motocicleta e ciclista se envolvem em acidente em Restinga Sêca

Um motocicleta e ciclista se envolvem em acidente de trânsito na ERS-149, em Restinga Sêca, na tarde desta quarta-feira, dia 4. O acidente ocorreu por volta das 18h, próxima a esquina da Rosinha, entrada para a localidade de Colônia Borges.

Segundo testemunhas, o motociclista seguia no sentido Restinga Sêca/Formigueiro quando colidiu com o ciclista que trafegava na via.

Os condutores foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Hospital São Francisco. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

A Brigada Militar auxiliou no controle do trafego. A via ficou bloqueada para o resgate das vitimas e após foi liberada.

Fotos: Norton Avila