Mostra da produção da Quarta Colônia retornará para Santa Maria neste final de semana

Devido ao grande sucesso da primeira edição realizada no início deste mês de dezembro, a Mostra Geoprodotto Saberes & Sabores da Quarta Colônia ocorrerá novamente neste final de semana, dias 18 e 19, no Royal Plaza Shopping, em Santa Maria.

Com a participação de mais de 20 empreendedores, a ação é parte do projeto que busca incentivar o resgate e a construção de histórias dos empreendimentos da Quarta Colônia, estimulando o caráter criativo, proativo e preventivo, aumentando as capacidades e potencialidades e visando o enfrentamento da vulnerabilidade social, em especial, atendendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) no que compete ao objetivo 2 (fome zero e agricultura sustentável), 3 (saúde e bem-estar) e 12 (consumo e produção responsáveis). Além disso, o projeto busca inserir as mulheres neste processo e promover o desenvolvimento regional da Quarta Colônia, mostrando os produtos, as paisagens e belezas.

O projeto Geoprodotto Saberes & Sabores da Quarta Colônia, promovido pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e alinhado às demandas do Conselho Regional de Desenvolvimento (Corede), tem qualificado os empreendimentos e seus produtos, o acesso a inclusão produtiva das pessoas que necessitem de capacitação na área de manipulação segura dos alimentos e também na gestão.