Morcegos hematófagos são novamente encontrados no interior de Restinga Sêca

Um refúgio de morcegos hematófagos, que se alimentam de sangue, foi localizado nesta semana na comunidade de Espigão, interior de Restinga Sêca. No início do mês passado também foram encontrados morcegos hematófagos na localidade de Rincão das Palmas, próximo ao Rio Jacuí.

Um morador da comunidade relatou o fato para a Inspetoria de Defesa Agropecuária (IDA) de Restinga Sêca, quando o órgão foi até o local indicado, uma casa abandonada, e constatou a veracidade da informação. “Fomos lá e confirmamos a presença de bastantes morcegos nesta casa velha, abandonada. Nos deparamos com uma cena bem complicada, com muito sangue seco e sangue novo no chão e nas paredes”, detalha o médico veterinário Jaime Brum Carlos, chefe da IDA restinguense.

Diante da constatação, foram acionados os profissionais da Supervisão Regional de Santa Maria da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), por meio do Núcleo de Controle da Raiva dos Herbívoros, que foram até o local e capturaram 65 morcegos, ocasião que foi aplicada uma pasta vampiricida neles para que o veneno também contamine outros morcegos. A ação foi coordenada pelo médico veterinário e fiscal estadual agropecuário, Filippo Cogo Mendes, com o apoio do auxiliar rural Santo Adelmo Toaldo.

Os morcegos hematófagos são responsáveis por significativas perdas na produção animal, pois se alimentam de sangue e são transmissores do vírus da raiva, doença que não tem cura.

Produtores rurais que localizarem refúgios de morcegos hematófagos devem informar o fato para a Inspetoria de Defesa Agropecuária do seu município.