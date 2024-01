Morador de Silveira Martins está há sete dias sem luz por conta do temporal

Após uma semana do temporal que atingiu o Rio Grande do Sul, alguns moradores de Silveira Martins, na Região Central, ainda estão sem luz. Segundo relatos, reclamações foram feitas para a RGE, com abertura de protocolo. A empresa, porém, afirmou para os clientes que não há previsão para restabelecimento do serviço.

O caso acontece na Linha Piazentin, no interior de Silveira Martins. Por lá, residem seis famílias. Segundo o administrador Diogo Hartz, 41 anos, no último final de semana, as equipes da RGE foram até a localidade para retirar galhos de árvores que estavam na rede elétrica e arrumar os transformadores.

Após o trabalho, Diogo relata que todos os vizinhos tiveram o problema solucionado. No sábado (20), a energia elétrica foi restabelecida em duas casas e, no domingo (21), a luz voltou em outras três residências. O único que ficou sem o serviço foi Diogo. De acordo com o administrador, um cabo está rompido entre dois postes da concessionária.

– Eles foram arrumando e deixaram somente a minha casa sem energia. O cabo está rompido e coloquei uma placa em frente à residência para eles enxergarem. Tenho umas cinco ligações para a RGE porque as equipes vieram, olharam, estavam cientes e, simplesmente, foram embora. Sou o único vizinho que ficou sem energia e estou sem resposta – lamenta Diogo.

Diante dessa situação há uma semana, Diogo e a esposa estão enfrentando dificuldades no dia a dia:

– Assim como todo mundo, também precisamos de energia, ainda mais em uma área rural, que temos necessidade de água para ser ligado o poço, temos freezer, geladeira. É um desconforto horrível e um descaso. Estou te respondendo da beira da estrada, onde pega minimamente um sinal e, agora, estou indo para a cidade para conseguir almoçar, porque não tem condimentos para fazer uma comida, não tem como refrigerar nada, há sete dias estou fazendo isso – conta Diogo.

O Diário entrou em contato com a RGE. A empresa apenas informou que a maior concentração de clientes sem luz é na Região Metropolitana. A concessionária não deu mais detalhes sobre o caso de Silveira Martins e não indicou quando o serviço será restabelecido na localidade da Linha Piazentin. No final de semana, a RGE havia divulgado que os problemas haviam sido resolvidos em toda a Região Central, restando apenas “casos pontuais”.

Fonte: Bei