Monumento do Leão de São Marcos será inaugurado em Ivorá

Obras para a instalação do monumento são realizadas na praça.

No próximo sábado, dia 16, será inaugurado na Praça Senador Alberto Pasqualini, em Ivorá, o Monumento do Leão de São Marcos. Ação é promovida pelo Comitato Vêneto do Estado do Rio Grande do Sul (COMVERS), realizado em parceria com a Associazione Veneti nel Mondo, dentro do projeto “25 Leoni di San Marco Nell 8ª Província Veneta”.

Na programação do evento está a missa de Ação de Graças na Igreja Matriz São José, iniciando às 18h. Após, ocorre o ato de inauguração com a presença de autoridades e a comunidade.

A obra de arte do Leão de São Marcos em alto relevo que será inaugurada em Ivorá, marca a homenagem à imigração italiana, proveniente, em sua maioria, da região do Vêneto, ao norte da Itália, em meados de 1877. Esta obra homenageia, ainda, a cultura de imigração e o turismo local, focando nas mais puras e ricas tradições, preservando a memória da imigração italiana no município ivorense.