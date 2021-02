Miss Teen Restinga Sêca ganha faixa em Caxias do Sul

No último final de semana, aconteceu em Caxias do Sul, o concurso de beleza, Miss Teen RS 2020. A restinguense, Thaissa Mainardi, que representou o município no concurso, recebeu a faixa de Miss Teen RS Universo.

O Miss Teen Rio Grande do Sul 2020 é o único concurso credenciado ao Miss Teen Brasil Oficial, principal concurso de beleza para adolescentes do Brasil, além de ser o único concurso Teen Exclusivo do Estado.

Sob a direção da Minimal Models Brasil e credenciado as principais franquias nacionais Miss Teen Rio Grande do Sul enviará candidatas aos maiores concursos nacionais de beleza teen, para adolescentes de 14 a 18 anos.

A proposta é criar uma base sólida de acompanhamento e preparação de Misses da fase teen até a fase adulta no Rio Grande do Sul.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca