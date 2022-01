Mirante em Caemborá, com vista para a Usina Hidrelétrica Dona Francisca, está fechado para visitações

O município de Nova Palma está preparando mais novidades na área do turismo. Isso por que o mirante do Caemborá, no interior do município e com vista para a Usina Hidrelétrica Dona Francisca, está em reestruturação e pelos próximos dias estará fechado, não podendo receber visitação.

Segundo a Prefeitura de Nova Palma, servidores estão trabalhando em uma nova estrutura para o local, toda em concreto, para melhor comodidade e segurança dos visitantes. Assim que os trabalhos forem concluídos e estiver tudo pronto para receber novamente aos visitantes, será comunicado.

Com informações da Prefeitura de Nova Palma.