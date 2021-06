Ministro Marcos Pontes irá participar de congresso no Recanto Maestro, em Restinga Sêca

A Fundação Antonio Meneghetti confirmou na manhã desta quarta-feira, dia 9, a participação de Marcos Pontes, atual Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações e primeiro astronauta brasileiro, no “IV Congresso Internacional: Formação & Tecnologia Humana – A Educação do Futuro já começou” que será realizado no Recanto Maestro, em Restinga Sêca.

Segundo publicação, ele é presença confirmada no evento que ocorrerá nos dias 2 e 3 de julho, em formato híbrido e gratuito. O palestrante é Ministro, primeiro e, até o momento o único astronauta e cosmonauta brasileiro, também é embaixador honorário da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO).

Pontes é Bacharel em Ciências Aeronáuticas e Administração Pública pela Academia da Força Aérea Brasileira, engenheiro aeronáutico, formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), mestre em Engenharia de Sistemas pela Naval Post Graduate School, na Califórnia (Estados Unidos) e piloto de teste de aviões de caça com mais de 2.000 horas de voo em 25 tipos de aeronaves, tendo serviço por três anos na Ala 4, antiga Base Aérea de Santa Maria.