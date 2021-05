Militares do Exército fazem visita de orientação à Junta de Serviço Militar de Formigueiro

Na manhã do dia 29 de abril, militares do Exército realizaram uma visita de orientação técnica à Junta de Serviço Militar 188, de Formigueiro.

A visita do Posto de Recrutamento e Mobilização Comando 3ª DE (Divisão de Exército) de Santa Maria, teve como finalidade divulgar atualizações relativas ao Sistema Informatizado de Alistamento Militar, ao secretário da Junta do município, Gabriel Gonçalves Dias, bem como fiscalizar o serviço desenvolvido, visando a excelência no atendimento aos cidadãos do município, no que se refere ao Serviço Militar.

A Junta de Serviço Militar 188, de Formigueiro, fica no prédio do antigo Clube União, na Avenida João Isidoro e funciona de segundas às sextas-feiras da 7h30min às 13h30min.

Na foto, em pé, o sargento Humberto Oliveira e o tenente Mauricio Dutra. Sentados: Gabriel Gonçalves Dias (Junta Militar em Formigueiro) e o tenente Mauro Kleinpaul.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro