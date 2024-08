Mesmo com dificuldades de acessos, vacinação contra a Brucelose Bovina foi realizada em Nova Palma

No mês de julho, o município de Nova Palma, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, organizou e realizou a 1º edição do ano da Campanha de Vacinação da Brucelose Bovina nas propriedades dos agricultores que inscreveram as terneiras. A vacina foi aplicada nas fêmeas bovinas (terneiras de 3 a 8 meses de idade) pela médica veterinária Nara da Rosa Pegoraro.

A campanha contou com o apoio da Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda. (Camnpal) na divulgação dos roteiros e orientações aos produtores sobre a importância da vacinação. O município forneceu o apoio logístico, organização dos roteiros por comunidade e a divulgação para que a campanha acontecesse da melhor forma possível.

Foram vacinadas no período de 9 a 17 de julho um total de 549 terneiras de 156 produtores rurais, abrangendo todas as localidades do interior do município de Nova Palma.

Mesmo diante de todas as dificuldades de acesso às localidades e propriedades rurais devido às chuvas intensas que causaram grandes estragos, principalmente na área rural, tais como danos nas estradas, deslizamentos, quedas de pontes, destruição de passagens molhadas e pinguelas, a vacinação foi realizada com êxito e, desta forma, irá contribuir para a prevenção da Brucelose Bovina, doença esta que, por ser uma zoonose, pode ser transmitida para os seres humanos.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma