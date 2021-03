Mês da Mulher terá programação especial em Agudo

O Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, terá uma programação especial no mês de março, com a temática “Nossa bandeira é o respeito”.

Os eventos, promovidos pelo Gabinete da Primeira-dama de Agudo, Tanusa Dumke, e pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), contarão com participações especiais em lives e vídeos nas redes sociais.

A programação inicia nesta segunda-feira, dia 8 de março e será finalizada no dia 29 de março.

Nesta segunda-feira, dia 8, às 17h haverá um vídeo de abertura com a primeira-dama, Tanusa Dumke, e a segunda-dama, Silvana Rochenback. Às 18h30 do mesmo dia, uma live sobre Violência Doméstica será feita no Facebook da Prefeitura de Agudo, com a inspetora da Polícia Civil de Agudo, Cristiane Souza da Silveira.

Na terça-feira, dia 9, às 19h, está previsto um vídeo com instruções de Yoga com Dorali Kemmerich.

No dia 10 de março, quarta-feira, haverá um vídeo de dicas sobre cuidados da pele, com a esteticista Fernanda Reinehr.

Na quinta, dia 11 de março, uma live será feita no Facebook da Prefeitura de Agudo, sob condução da professora Lisani Drews, quanto “As diferentes faces do ser mulher”.

Já no dia 12 de março, terá “receita especial”, com Andriele Wansing, às 19h, e às 20h, haverá uma apresentação artística com a extensionista da Emater Cláudia Bernardini e Bárbara Friedrich.

Fonte: Prefeitura de Agudo