Melhorias de segurança em mirante no Caemborá, em Nova Palma

Entre as obras realizadas recentemente pelo município de Nova Palma esteve uma que concerne a questão da segurança próximo a um de seus atrativos turísticos.

Na região do Cerro Azul, no Caemborá, foi feita uma limpeza na vegetação que encobria parte do espaço e colocada uma cerca de proteção no mirante com a bela vista para a Usina Dona Francisca.

Foi colocada ainda uma placa de advertência ressaltando o cuidado necessário com a segurança no local, bem como uma nova placa indicando o atrativo na estrada que passa próxima ao mesmo.

Nas fotos a situação anterior e a atual do local.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma