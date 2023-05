Médicos das Unidades de Saúde de Restinga Sêca participam de reunião

Na manhã da última sexta-feira, dia 12, os médicos das Unidades de Saúde de Restinga Sêca se reuniram por convocação da Secretaria Municipal da Saúde e da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde.

O objetivo do encontro foi a troca de experiências entre os profissionais a partir de três pautas principais: fluxo e manejo de pacientes psiquiátricos, relação municipal de medicamentos e práticas integrativas de saúde. A reunião contou com a participação da médica psiquiátrica Ilsiane Bastiani, Lisiane Löbler e Mariane Teixeira, responsáveis pela política de práticas integrativas e complementares em saúde da 4ª Coordenadoria, que contribuíram com seus conhecimentos e experiências para enriquecer o debate.

Durante a reunião, os médicos tiveram a oportunidade de compartilhar suas experiências e conhecimentos sobre os temas em questão, discutindo soluções para os desafios enfrentados na prática diária da medicina nas Unidades de Saúde de Restinga Sêca.

O fluxo e manejo de pacientes psiquiátricos foi um dos principais pontos abordados pelos médicos presentes. Eles discutiram formas de melhorar o atendimento aos pacientes, aprimorar a comunicação entre as equipes de saúde e garantir o acesso aos tratamentos necessários.

Outro assunto importante tratado na reunião foi a relação municipal de medicamentos, que diz respeito à lista de medicamentos disponíveis na Farmácia Municipal. Os médicos trocaram informações sobre os medicamentos mais prescritos e ficou definido que será formalizada a comissão de assistência farmacêutica, coordenada pelo farmacêutico Luciano Coimbra, com participação dos médicos, a fim de atualizar a lista básica de medicamentos fornecidos pelo município.

Por fim, os médicos também discutiram sobre práticas integrativas de saúde, que podem ser utilizadas como complemento ao tratamento convencional. Eles compartilharam suas experiências com essas práticas e discutiram a importância de integrá-las aos tratamentos oferecidos nas unidades de saúde.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca