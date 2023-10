Matrículas na Rede Municipal de Educação de Agudo já estão abertas

Já estão disponíveis as inscrições para ingresso às escolas da rede municipal para o ano letivo de 2024 em Agudo. O período vai de 23 de outubro e até 23 de novembro. As rematrículas serão automáticas.

Para educação infantil e creches, o período é reservado apenas para inscrição de novos alunos, ou seja, que não tiveram matrícula ativa até dezembro do ano letivo de 2023. Elas podem ser realizadas no site Educar Web ou clicando aqui.

Nesses casos, as novas matrículas serão realizadas seguindo a lista de inscrição, após, as escolas entrarão em contato com as famílias, para efetivação da matrícula, entre os dias 27 de novembro a 08 de dezembro de 2023.

A matrícula do estudante então será considerada concluída quando ocorrer a entrega dos documentos na escola para qual o candidato foi designado, no período indicado (prazo de três dias úteis após a chamada), e atestado de calendário vacinal atualizado. A não entrega dos documentos junto ao estabelecimento de ensino no período estabelecido, caracterizará a desistência da vaga.

Para o ensino fundamental, as matrículas podem ser realizadas diretamente na escola desejada, durante o horário habitual de funcionamento.

A designação da instituição de ensino a ser realizada a matrícula priorizará os critérios de zoneamento, a existência de irmão matriculados na instituição pretendida, e a menor distância de deslocamento entre a escola e o endereço da residência do estudante.

Ainda, se houver maior número de candidatos inscritos em relação ao número de vagas ofertadas pelo estabelecimento de ensino pretendido poderá resultar na matrícula do estudante em outra escola pública, com a garantia da oferta do transporte escolar.

Para mais informações, entre em contato diretamente com a escola de interesse.

Fonte: Prefeitura de Agudo