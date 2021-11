Matrículas e rematrículas nas escolas municipais de Dona Francisca iniciam nesta quinta-feira

A Secretaria de Educação de Dona Francisca abre nesta quinta-feira, dia 4, o período das inscrições para o ano letivo 2022 nas escolas municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental.

Com o prazo encerrando no dia 21 de dezembro, a confirmação da vaga deve ser realizada diretamente na direção da escola de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h30min às 16h30min.

Idade para matrícula

– Berçário: de 4 meses a 2 anos;

– Maternal: de 2 a 4 anos;

– Pré-Escola Nível A: com 4 anos até 31 de março do ano em curso;

– Pré-Escola Nível B: com 5 anos até 31 de março do ano em curso;

– 1º ano: com 6 anos até 31 de março do ano em curso;

Documentos necessários para todos os níveis da Educação Infantil

– Cópia da Certidão de Nascimento do aluno;

– Cópia da Carteira de Identidade e CPF do aluno (se tiver);

– Número do NIS- (se tiver);

– Cópia da Carteira de Vacinação da Criança e do cartão SUS

– Cópia da Carteira de Identidade e do CPF dos pais ou responsáveis;

Turmas manhã, tarde e turno integral na Escola Municipal de Educação Infantil Dente de Leite

-Berçário I e II

-Maternal I e II

Para matrículas no turno integral, é necessário apresentar comprovante de trabalho dos responsáveis (Carteira de Trabalho ou Atestado do Empregador.

-Pré-Escola: Pré A e Pré B.

-Turnos: Manhã e/ou Tarde

Do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental, no turno da manhã e/ou tarde da Escola Municipal Antonio Luiz Barchet

Documentos necessários para Matrícula:

– Cópia da Certidão de Nascimento do aluno;

– Cópia da Carteira de Identidade e CPF do aluno (se tiver);

– Cópia da Carteira de Vacinação da Criança e do cartão SUS.

– Cópia da Carteira de Identidade e do CPF dos pais ou responsáveis;

Educação Infantil e 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental, no turno da tarde da Escola Municipal Tiradentes

Na EMEF Tiradentes o atendimento para a Educação Infantil será a partir

dos três anos.

Documentos necessários para Matrícula:

– Cópia da Certidão de Nascimento do aluno;

– Cópia da Carteira de Identidade e CPF do aluno (se tiver);

– Número do NIS- (se tiver para alunos Educação Infantil);

– Cópia da Carteira de Vacinação da Criança e do cartão SUS;

– Cópia da Carteira de Identidade e do CPF dos pais ou responsáveis.

Observações gerais

Para ingresso no 1º ano, o aluno deverá ter 06 (seis) anos completos até 31 de março de 2022.

Para ingresso de alunos novos nas demais séries, por transferência de outra escola, além dos documentos acima, deverá apresentar mais duas cópias do Histórico Escolar da escola de origem.

Documentos necessários para a Rematrícula: – Atualização de dados e documentação em dia.

ATENÇÃO: A rematrícula não é automática, devendo ser requerida pelos pais e deferida pela direção da escola. A matrícula só será efetuada mediante a apresentação de toda a documentação.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca