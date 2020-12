Mariza Bozzetto, presidente da ARF participa do lançamento do Projeto RS TER no Piratini

A presidente da Associação Rio-Grandense de Fundações (ARF), Mariza Bozzetto, participou juntamente com o governador do Estado, Eduardo Leite, a Secretária do Trabalho e Assistência Social, Regina Becker e demais autoridades, do lançamento do Projeto RS TER (Trabalho Emprego e Renda), no Palácio Piratini.

O Projeto RS TER surgiu no intuito de auxiliar micro e pequenos empreendedores do Estado, neste momento socioeconômico delicado, pelo qual permeia toda sociedade gaúcha.

O programa é fruto de uma articulação que envolve vários agentes: Estado, instituições financeiras, entidades de ensino e prefeituras.

De acordo com Mariza, o RS TER será uma importante ferramenta de ação social e que trará muito mais do que retorno econômico, neste momento de reconstrução do Estado. “Essa importante iniciativa transversal público-privada, possibilitará a todos nós: sociedade civil, setor produtivo e Estado, mais união e entendimento, possibilitando ofertar um novo futuro para mais de 10 milhões de pessoas.

A Secretaria da Fazenda do Estado já autorizou a integralização de 10 milhões de reais, através do Fundo Estadual de Apoio à Inclusão Produtiva (FEAIP), parar prover recursos a projetos assistenciais em todo Estado do RS. Está previsto que inicialmente parte desse montante servirá para capacitar a gestão dos micro e pequenos empreendedores. O programa teve sua apresentação oficial a sociedade gaúcha na quinta-feira (17/12).

Fonte: ARF