Março é mês de comemoração dos 61 anos de Restinga Sêca

Eventos esportivos, sociais, culturais e gastronômicos fazem parte da programação comemorativa aos 61 anos de emancipação político-administrativa de Restinga Sêca neste mês de março (confira a programação completa abaixo).

A programação festiva iniciou no dia 6 de março, com a realização do 1º Encontro de Mulheres Trabalhadoras Rurais, junto a SER São Miguel, em Sâo Miguel.

Neste domingo, dia 15, está programado um Torneio de Futebol de Salão Feminino no ginásio Romano Cantarelli.

Também na área esportiva estão programados: o Torneio Interseleções 50 anos, Torneio de Bolão do Grupo de Bolão 1º de Julho, Copa dos Campeões e Torneio Interseleções Feminino de Futsal.

Dois eventos culturais serão realizados para a próxima semana. Na terça-feira, dia 17, acontece recital em homenagem aos 61 anos do município, com alunos da Escola Municipal de Música e Curso Santanense de Música. E no dia 20 haverá concerto com a Orquestra Jovem Recanto Maestro. Ambos os eventos serão no Igreja Matriz a partir das 20h30min.

Ainda na área cultural haverá atividades junto a Biblioteca Municipal, nos dia 24, 26 e 27, com contos de história para as escolas. No dia 28 acontece a 6º edição do Festival de Danças Alemãs – Jugendfest, promovido pelo Grupo de Danças Folclóricas Alemãs Jugendfreund e Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Restinga Sêca. E no dia 4 de abril, o 2º Restinga Beer Tap, com a presença de diversas empresas de cervejas artesanais, e foodtrucks.

Durante a programação haverá a inauguração de três obras: dia 23, da piscina térmica no Centro de Eventos, dia 24, da quadra poliesportiva da Escola Érico, e dia 25, da revitalização da Praça Paulo Gonçalves Mostardeiro e do calçamento da Rua Obaldo da Rosa.

A programação conta ainda com a realização do 10º Almoço das Massas do Rotary Club e Ação Social Paroquial no dia 22, e a terceira edição do Bingo Premiado da Associação do Comércio e Indústria e Câmara de Dirigentes Lojistas – ACI/CDL, no dia 27.

Programação:

Dia 15 de março

8h: Torneio de Futsal Feminino

Local: Ginásio Romano Cantarelli

Realização: Departamento de Desporto

Dia 17 de março

20h30min: Recital em Homenagem aos 61 anos do município

Local: Igreja Matriz

Realização: Departamento de Cultura

Dia 20 de março

20h30min: Concerto em Homenagem aos 61 anos do município

Local: Igreja Matriz

Realização: Departamento de Cultura

Dia 22 de março

9h30min: Torneio Interseleções 50 anos

Local: SER São Miguel

Realização: Departamento de Desporto

12h: Almoço das Massas

Local: Salão Paroquial

Realização: Rotary Club e Ação Social Paroquial

Dia 23 de março

17h: Inauguração da Piscina térmica no Centro de Eventos

Local: Centro de Eventos

Realização: Departamento de Desporto

De 23 a 25 de março

20h: Torneio de Bolão

Local: Sede do Esporte Club Seco

Realização: Grupo de Bolão 1º de Julho

Dia 24 de março

18h: Inauguração da quadra poliesportiva da Escola Érico

Local: Escola Érico Veríssimo

Realização: Gabinete do Prefeito e Escola Érico Veríssimo

Dias 24, 26 e 27 de março

8h30min e 14h: Reino Encantado de Rosa Bela – Contos de historia para as escolas

Local: Biblioteca Municipal

Realização: Departamento de Cultura

Dia 25 de março

16h: Inauguração da Revitalização da Praça Paulo Gonçalves Mostardeiro e o calçamento da Rua Obaldo da Rosa

Local: Praça Paulo Gonçalves Mostardeiro

Realização: Secretaria de Obras

Dia 27 de março

19h: Bingo Premiado

Local: Centro de Eventos

Realização: ACI/CDL

Dia 28 de março

14h: Copa dos Campeões

Local: SER São Miguel

Realização: Departamento de Desporto

19h: 6° Jugendfest, (Festival de Danças Alemãs)

Local: Centro de Eventos

Realização: GDFA Judendfreund e Igreja Evangélica de Confissão Luterana

Dia 4 de abril

17h: 2º Restinga Beer Tap.

Local: Centro de Eventos

Realização: Cervejeiros de Restinga e Departamento de Cultura

Dia 5 de abril

14h: Torneio Interseleções Feminino de Futsal

Local: Ginásio Romano Cantarelli

Realização: Departamento de Desporto