Marcilio Drescher assume presidência da Afubra

A Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra) conta com nova diretoria, eleita na manhã de sábado, 29 de julho, em assembleia realizada em Santa Cruz do Sul/RS. A diretoria tem mandato de quatro anos, de 2023/2027.

Natural de Cunha Porã, no oeste de Santa Catarina, Marcilio Laurindo Drescher, assume como presidente da Afubra. Drescher integrou, como suplente, o Conselho Fiscal da entidade, desde 1995. Em 2003 passou a fazer parte da composição da diretoria como vice-presidente, assumindo a presidência da Afubra em março de 2006, com o falecimento do então presidente, Hainsi Gralow. Em 2007 assumiu como tesoureiro.

Benício Albano Werner, Fabricio Murini, Romeu Schneider, Marcilio Laurindo Drescher, Marco Antonio Dornelles, Carlos Joel da Silva

Drescher destaca que a gestão da Afubra sempre foi feita em conjunto pela diretoria e seus conselhos, e isso deve ter continuidade. “O cargo de presidente é de coordenação, junto com os demais cargos. Vamos continuar trabalhando alinhados e prezando a história de 68 anos da Afubra”, enfatiza o presidente. Marcilio ainda destaca a fundamental importância de ouvir a base, que são os associados. “Queremos estar presentes e próximos dos nossos associados, por meio de reuniões e encontros, escutando-os e também levando informações. Com isso, poderemos enfrentar as lutas em prol da fumicultura brasileira que continuaremos a enfrentar”.

Diretoria e membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal

BENÍCIO WERNER – Na presidência da entidade desde julho de 2007, Benício Albano Werner ingressou na Afubra em 1975 como assessor da diretoria, passando a contador em 1979 e, de 1983 a 2007, exerceu o cargo de tesoureiro. “A Afubra nasceu num momento em que os fumicultores enfrentavam muitas dificuldades com as perdas nas lavouras causadas pelo granizo e por não terem porta-voz frente às empresas fumageiras. Lembro das conversas e reuniões, com a participação do meu pai, que levaram à fundação da Afubra”, diz Werner, que é filho de Harry Antônio Werner, fundador da entidade.

Ao assumir o cargo de segundo-tesoureiro nessa gestão, Werner avalia os anos que esteve à frente da entidade e, também, integrando o corpo de funcionários. “São 48 anos que me dedico aos nossos associados, na busca pela manutenção de uma atividade fundamental para os produtores e para a sociedade como um todo. Tivemos anos mais tranquilos e anos penosos. Agora, chegou o momento de desacelerar”.

Com desacelerar, Werner explica que não pretende parar; irá continuar exercendo suas funções e estar à disposição dos associados, da entidade e da diretoria. “68 anos depois da sua fundação, a Afubra continua ativa e mais dinâmica do que nunca, sempre fiel aos princípios e objetivos dos seus fundadores. Porém, é hora de introduzir novas pessoas na luta pelos nossos associados e, tenho certeza, que farão um excelente trabalho”, finaliza Benício.

GESTÃO 2023/2027

Diretoria:

Presidente: Marcilio Laurindo Drescher

Vice-presidente: Romeu Schneider

Secretário: Marco Antonio Dornelles

II Secretário: Carlos Joel da Silva

Tesoureiro: Fabricio Murini

II Tesoureiro: Benício Albano Werner

Conselho Deliberativo: Enivalda Pereira Furbringer, Geraldo Back, Gilmar Damaso da Silveira, Hilário Kuneski, João Francisco Bortoli, José Sirlei Dias de Araújo, Mário Ilo Grützmacher, Nilson Braz Loch, Ornélio Sausen, Thadeu Wensing e Valdir Storer.

Suplentes do Conselho Deliberativo: Giovane Luís Weber, Ibanês Roggia e Marcelo da Silva Leite. Conselho Fiscal: Alceu Romar Mergen, Cláudio Fengler e Heitor Álvaro Petry.

Suplentes do Conselho Fiscal: Agnaldo Soares Martins, Ivo Alberto Bartzen e Sérgio Luiz Reis.

Fonte: Afubra