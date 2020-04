Marcha dos Vereadores da Quarta Colônia não será realizada em maio

Em reunião realizada na quarta-feira, dia 15, em São João do Polêsine, o Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região decidiu adiar a realização da 15ª edição da Marcha dos Vereadores a Porto Alegre, marcada inicialmente para o dias 12, 13 e 14 de maio. Segundo o coordenador da Marcha e vereador de São João do Polêsine, Assis Cadore, com a pandemia do coronavírus ficou inviável a realização da marcha neste momento.

Uma nova reunião está agendada para o final do mês de maio, para definir se a Marcha poderá ser realizada em outra data ou se os vereadores organizam uma comissão para levar as demandas até as secretarias e deputados estaduais.

Com a atual situação financeira e a estiagem que assola o Estado, as demandas a serem apresentadas pelos municípios estarão voltadas principalmente ao setor agrícola no sentido de abertura de poços artesianos, açudes, correção do solo, sementes e também com relação a manutenção e conservação das estradas.

Integram o Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região os municípios de Agudo, Restinga Sêca, São João do Polêsine, Paraíso do Sul, Formigueiro, Faxinal do Soturno, Silveira Martins, Dona Francisca, Pinhal Grande, Nova Palma e Ivorá.