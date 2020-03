Máquinas trabalham na abertura de bebedouros nas propriedades rurais em Paraíso do Sul

A Prefeitura de Paraíso do Sul contratou, emergencialmente, duas retroescavadeiras para auxiliar a Patrulha Agrícola na abertura de poços para servir de bebedouros, nas propriedades rurais. Há grande demanda desse serviço e as duas máquinas da Prefeitura não conseguiam dar conta, diante do número crescente de pedidos.

Espera-se que em algumas semanas os serviços sejam concluídos, para que os agricultores possam abastecer seus animais. Em muitos casos os bebedouros são abertos e não existe mais água no solo. Por esse motivo, ressalta o secretário de Agricultura e Pecuária, Valdir Temp, que “seria uma boa chuva a solução deste grande problema”.



Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul