MAPA entrega resultado de análises de produtos de agroindústrias de Formigueiro

Comprovando a qualidade dos itens fabricados, duas agroindústrias de Formigueiro receberam na manhã de segunda-feira, dia 20, os resultados de análise de produtos, realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

As duas agroindústrias destacadas são: Olivais da Fonte, de Arno Werlang, e Farinha de Mandioca Tio Faustino, de Dara Rittes Machado.

A entrega ocorreu no gabinete municipal, com a presença do prefeito de Formigueiro, Jocelvio Cardoso (Xirú) e do representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Renato Borges de Souza.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro