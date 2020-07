Manutenção de estradas é permanente em Ivorá

A Administração de Ivorá, através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, está em constante atividade na manutenção das estradas municipais e também na ERS-348, de responsabilidade do Governo do Estado.

Nesta semana, o prefeito Ademar Binotto e o secretário de Obras, Flávio Tonel, estiveram acompanhando o andamento das obras na ERS-348. “Neste caso, registramos o alargamento e redução das curvas na ERS devido ao aumento de tráfego, especialmente caminhões e máquinas agrícolas, que passem pelo Município”, relata o prefeito de Ivorá, Ademar Binotto.

Binotto acrescenta que os usuários da ERS-348 são pessoas do município ou da região, por este motivo, o interesse em manter a estrada estadual em condições. “Nem por isso deixamos de fazer e conservar as estradas municipais, que estão em excelente estado, devo este trabalho ao secretário de obras “Keto”, que, com muita visão e competência, tem se destacado na conservação das estradas”, finaliza o prefeito Binotto.

Fonte: Prefeitura de Ivorá