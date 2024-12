Manipuladoras de alimentos das escolas municipais de São João do Polêsine recebem uniformes

Foto: Prefeitura de São João do Polêsine

Nesta semana, a nutricionista da Secretaria de Educação de São João do Polêsine, Giane Engel Montagner, realizou a entrega dos novos uniformes para as manipuladoras de alimentos das escolas municipais.

Os uniformes foram entregues com o objetivo de reforçar as boas práticas de higiene e segurança no preparo das refeições, garantindo ainda mais qualidade e cuidado com a alimentação dos alunos.

Conforme a Prefeitura de São João do Polêsine, a ação demonstra o compromisso do município com a educação e a saúde das crianças, além de valorizar o trabalho essencial realizado por essas profissionais, que contribuem diariamente para oferecer refeições saudáveis e balanceadas aos estudantes.