Maninho é empossado como Sócio Honorário do Rotary Club de Restinga Sêca

Prestativo, educado e sempre com um sorriso estampado no rosto, Eleandro Flores dos Santos, o Maninho, foi empossado nesta terça-feira, dia 7, como Sócio Honorário do Rotary Club de Restinga Sêca.

Sempre na companhia de Júlio Cezar Rockenbach, amigo e também rotariano, Maninho, de 43 anos e natural do município de Formigueiro, é só alegria por onde passa. Ao lado do clube de serviços restinguense em todos os momentos, nesta semana, durante a visita do governador do Distrito 4780 do Rotary Club, Luiz Carlos Emanuelli Vieira, foi anunciado que ele passa a integrar a entidade como Sócio Honorário.

“Estou muito feliz por este jovem, que está sempre comigo, é meu vizinho, mudo e praticamente não ouve, pois a gente conseguiu colocar nesta posição dentro do Rotary. Acredito que do Estado, que seja especial, é um dos únicos que vai trabalhar e participar pela comunidade”, pontuou Júlio Cezar informando que a deficiência foi causada em razão do Maninho ter Meningite aos cinco dias de vida.

Da Área 10 do Rotary Club, com cinco clubes, Interact, Rotaract e Casa da Amizade em Cachoeira do Sul, Paraíso do Sul e Restinga Sêca, Maninho é o único integrante que possui necessidades especiais. Com o objetivo de atingir todos os segmentos, o Rotary está apoiando as diversidades para que passem a integrar os clubes de serviços.