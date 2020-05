Mais uma obra de calçamento em fase de conclusão em Nova Palma

Está em fase de conclusão o serviço de calçamento da equipe do setor de Obras do município de Nova Palma do trecho da Rua Isidoro Rossato com Benjamin Piovesan.

O trabalho havia sido iniciado no mês de abril, tendo já sido concluído um trecho anteriormente, sendo que nesta semana, com a finalização do último trecho, a equipe deve concluir a obra.

Mais uma rua sendo preparada para calçamento

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Obras, nas proximidades da Igreja do Caravaggio mais uma rua está sendo preparada para receber calçamento por parte da equipe do setor.

É a Rua João Luiz Stefanello Santi, ao final da Rua José Barbieri, cuja obra de calçamento está programada para começar nos próximos dias.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma