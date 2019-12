Mais recursos para o Hospital São Francisco de Restinga Sêca

Foi assinada no dia 13 de dezembro a Lei Municipal 3.518/2019, que autoriza o Município a conceder subvenção social ao Hospital de Caridade São Francisco, no valor de R$ 150 mil mensais, o que corresponde a R$: 1,8 milhão no ano.

Desde 2017, o Município vem acrescendo valores no repasse a entidade. Naquele ano foram destinados R$ 75 mil, totalizando R$ 900 mil no ano. Em 2018 o valor era de R$ 100 mil mensais, contemplando no ano com R$ 1,2 milhão. O valor do repasse em 2020 deverá ser aplicado nas despesas necessárias à manutenção do serviço e pagamento de servidores.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca